Pertjajah Luhur sluit campagne af met ‘Mars van Hoop’ en gebedsdienst voor nationale eenheid

De Pertjajah Luhur (PL) heeft vrijdagavond haar verkiezingscampagne op bijzondere wijze afgesloten met een landelijke optocht en een interreligieuze gebedsdienst. Onder het motto ‘Mars van Hoop’ trokken vanuit alle districten lange colonnes van feestelijk versierde voertuigen richting het partijcentrum aan de Mangrovestraat in Paramaribo.

De optocht, begeleid door vlaggen, muziek en enthousiaste supporters, vormde het slotstuk van een maandenlange campagne onder leiding van lijsttrekker Bronto Somohardjo. Tijdens de campagne positioneerde PL zich als pleitbezorger van eerlijke politiek, transparantie en sociale rechtvaardigheid.

Na aankomst op het partijterrein vond een nationale gebedsdienst plaats met deelname van geestelijken uit diverse religieuze stromingen. Er werd gebeden voor vrede, rust en zegen over Suriname in de aanloop naar de verkiezingen. De centrale boodschap was een oproep tot nationale eenheid en spirituele toewijding.

In een kort, emotioneel dankwoord sprak Bronto Somohardjo zijn waardering uit voor alle vrijwilligers, kiezers en bovenal voor God. “Ik dank Allah voor de kracht en bescherming tijdens deze campagne. We hebben gestreden met schone handen en een zuiver hart. Wat we hebben opgebouwd, is groter dan één verkiezingsuitslag. Het is hoop, het is eerlijke politiek en het is vertrouwen in een betere toekomst.”

Somohardjo benadrukte dat de partij, ongeacht de verkiezingsuitslag, vrede en dankbaarheid wil uitstralen. “Wat Allah beschikt, is altijd het beste,” besloot hij.