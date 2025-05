President Santokhi roept op tot rust en waardigheid aan vooravond verkiezingen

Aan de vooravond van de verkiezingen op zondag 25 mei heeft president Chandrikapersad Santokhi het Surinaamse volk toegesproken met een krachtige oproep tot rust, respect en democratisch besef. In zijn nationale boodschap benadrukte het staatshoofd dat het stemrecht een verworvenheid is waarvoor eerdere generaties hebben gestreden, en dat elke burger de plicht heeft bij te dragen aan een vreedzaam en ordentelijk verkiezingsverloop.

“Morgen vieren we het feest van onze democratie,” zei Santokhi. “Laat uw stem klinken via het stembiljet – niet met harde woorden of onnodige botsingen.” Hij riep op tot verbondenheid, respect voor elkaars mening en het volgen van de regels op de stembureaus.

De president onderstreepte dat de kracht van Suriname schuilt in haar diversiteit en nationale eenheid. Hij spoorde kiezers aan om waardig, trots en zonder haat of verdeeldheid hun stem uit te brengen. “Met uw stem draagt u de erfenis van uw voorouders verder.”

Santokhi drong erop aan dat de samenleving de verkiezingsuitslag – ongeacht de uitkomst – accepteert als het gezamenlijke besluit van het volk. “Zelfs als u het er niet mee eens bent, blijf trouw aan de democratische spelregels. Groei ontstaat niet uit onrust, maar uit samenwerking en begrip,” aldus de president.

Tot slot blikte hij vooruit op de periode na de verkiezingen. “De uitdagingen voor Suriname zijn groot, maar onze mogelijkheden zijn nog groter. Laten we hand in hand bouwen aan een welvarend, rechtvaardig en vreedzaam Suriname.”