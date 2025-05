Strenge veiligheidsmaatregelen van kracht op verkiezingsdag 25 mei

Op zondag 25 mei, de dag van de verkiezingen, treft het Korps Politie Suriname (KPS) in samenwerking met andere ordediensten verscherpte veiligheidsmaatregelen. Agenten zullen strategisch worden ingezet bij alle stemlocaties in het land. Hun aanwezigheid is vooral preventief bedoeld, met als doel een veilig en ordentelijk verloop van de stembusgang te garanderen.

Commissaris van politie Rishi Akkal, directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer, heeft vrijdag in een werkbespreking met afdelingshoofden van het KPS en overige veiligheidsinstanties de laatste afspraken en instructies vastgelegd. Hierbij werd extra aandacht besteed aan coördinatie, zichtbaarheid en snelle interventie waar nodig.

De afhandeling van de stemkisten verloopt volgens een strikt protocol. De Anthony Nesty Sporthal (NIS) aan de J. Lachmonstraat fungeert als centraal verzamelpunt. Enkel de voorzitters van de hoofdstembureaus mogen via de hoofdingang naar binnen om stemkisten op te halen of in te leveren.

Voor politieke organisaties geldt dat zij maximaal tien waarnemers mogen afvaardigen naar het NIS om de telling en verwerking van stemmen te observeren. Deze afgevaardigden nemen plaats op de tribune aan de Lachmonstraat-zijde. Toegang is enkel mogelijk met geldige identificatie en voorafgaande aanmelding via een officiële namenlijst bij het hoofdstembureau Paramaribo.

De politie doet een beroep op alle burgers om waakzaam en vreedzaam deel te nemen aan het verkiezingsproces. “Volg de instructies van de ordediensten nauwgezet op. Laten we samen zorgen voor een veilige, rustige en ordentelijke verkiezingsdag,” aldus de oproep van het KPS.