Internationale waarnemers voorbereid op Surinaamse verkiezingen tijdens informatiesessie van OKB

In aanloop naar de verkiezingen van zondag 25 mei 2025 organiseerde het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) op vrijdag een informatiesessie voor internationale waarnemersmissies. De bijeenkomst vond plaats in het Courtyard by Marriott Hotel in Paramaribo en had als doel de deelnemers inzicht te geven in het verkiezingsproces van Suriname en de toezichthoudende rol van het OKB.

Voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks benadrukte dat het OKB betrokken is bij alle fasen van het verkiezingsproces: van de voorbereidingen tot en met de vaststelling van de uitslag. “Transparantie, integriteit en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden waar wij voor staan,” aldus Sheikh-Alibaks. Hij onderstreepte het belang van internationale observatie als instrument voor objectieve verslaglegging en als middel om het publieke vertrouwen in het verkiezingsproces te versterken.

Tijdens de sessie ontvingen de buitenlandse waarnemers hun officiële badges en informatiedocumenten. Aanwezig waren vertegenwoordigers van diplomatieke missies en internationale organisaties.

Namens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf directeur Nasier Eskak een gedetailleerde presentatie over de logistieke organisatie van de verkiezingsdag. Hij informeerde de aanwezigen dat er ruim 600 stemlokalen zijn ingericht verspreid over het land, elk bemand door getraind personeel en voorzien van alle noodzakelijke middelen. Daarnaast lichtte hij de getroffen maatregelen toe om een transparant en ordentelijk verloop van de stemming te garanderen.

De bijeenkomst bood ook ruimte voor dialoog: waarnemers kregen de gelegenheid om vragen te stellen aan deskundigen en zich verder te verdiepen in het Surinaamse verkiezingssysteem. De informatiesessie werd positief ontvangen en vormt een essentiële stap in de voorbereiding op de aanstaande verkiezingen.