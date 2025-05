Daniel Noboa officieel beëdigd voor volledige ambtstermijn als president van Ecuador

Daniel Noboa is zaterdag in de Nationale Assemblee officieel beëdigd voor een volledige ambtstermijn als president van Ecuador. De 37-jarige zakenman, die in 2023 verkozen werd om de ambtstermijn van zijn voorganger te voltooien, behaalde in april 2025 een overtuigende verkiezingsoverwinning. Tijdens de ceremonie legde Noboa de eed af in aanwezigheid van parlementsvoorzitter Niels Olsen Peet, die hem de presidentiële sjerp omhing.

In zijn toespraak benadrukte Noboa zijn voornemen om de strijd tegen drugsbendes voort te zetten en economische groei te stimuleren. “De geleidelijke vermindering van het aantal moorden is een ononderhandelbaar doel,” verklaarde hij. Hij kondigde verder aan dat zijn regering zich zal richten op het in beslag nemen van illegale wapens en munitie en het versterken van toezicht op de havens van het land.

Tijdens zijn eerste 18 maanden in functie voerde Noboa al een harde veiligheidsaanpak door. Hij zette het leger in op straat, verscherpte de havensurveillance en verhoogde straffen voor drugsdelicten en terrorisme. Onder zijn bewind werd ook een overeenkomst van vier miljard dollar gesloten met het Internationaal Monetair Fonds, en hij voerde gesprekken met Chinese banken over aanvullende financiering. Deze stappen waren bedoeld om het begrotingstekort van 4,6 miljard dollar terug te dringen.

De president stelt dat Ecuador een veilige, stabiele en concurrerende omgeving aan het creëren is die gunstig is voor investeringen en werkgelegenheid. Internationale samenwerking met onder andere de Verenigde Staten, Israël en El Salvador moet volgens hem bijdragen aan het versterken van veiligheid en het aantrekken van buitenlandse investeringen.

Een omstreden maatregel van zijn regering is de aanstelling van Erik Prince, oprichter van het particuliere beveiligingsbedrijf Blackwater, als adviseur voor de veiligheidsdiensten. Deze beslissing leidde tot scherpe kritiek van oppositieleden en mensenrechtenorganisaties.

Ondanks Noboa’s voorspelling dat het aantal gewelddadige sterfgevallen in 2024 met 15% zou dalen, tonen officiële cijfers aan dat er in de eerste vier maanden van 2025 juist sprake is van een stijging van 58%, met 3.094 dodelijke slachtoffers – vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Economisch gezien is Noboa optimistisch en voorspelt hij een groei van 4% in 2025, al houdt de centrale bank het op een voorzichtiger inschatting van 2,8%. Analisten waarschuwen dat de president financiële uitdagingen het hoofd moet bieden, met een staatsschuld van 51,8% van het BBP, een hoog landenrisico en dalende olieproductie — een belangrijke inkomstenbron voor Ecuador.

Toch lijkt Noboa vooralsnog politieke speelruimte te hebben: zijn partij bezit de meerderheid in het parlement en controleert de meeste commissies.