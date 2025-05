Wanica maakt zich klaar voor verkiezingsdag ondanks regen en drukte

In het district Wanica wordt er in alle zeven ressorten hard gewerkt om de verkiezingsdag soepel te laten verlopen. Met meer dan 100.000 stemgerechtigden en 148 stembureaus vormt Wanica, samen met Paramaribo, het zwaartepunt van de Surinaamse verkiezingen. Beide districten zijn samen goed voor ruim 32 van de 51 zetels in De Nationale Assemblée, waarbij Wanica ongeveer twaalf zetels vertegenwoordigt.

De verdeling van stemgerechtigden per ressort in Wanica is als volgt:

De Nieuwe Grond: 24.486

Koewarasan: 20.558

Lelydorp: 17.508

Houttuin: 13.130

Kwatta: 11.802

Saramaccapolder: 7.833

Domburg: 5.041

De Nieuwe Grond is daarmee het grootste ressort in het district, gemeten naar het aantal kiesgerechtigden.

Ondanks het regenachtige weer en de modderige omstandigheden op sommige stemlocaties, verlopen de voorbereidingen gestaag. Politieagenten, stembureauteams en ondersteunend personeel zijn al in alle vroegte aan het werk om alles tijdig in gereedheid te brengen. De toegenomen verkeersdrukte zorgt op sommige plaatsen voor korte opstoppingen, waarbij auto’s enkele minuten in de rij staan om stemmateriaal op te halen of medewerkers af te zetten.

Desondanks heerst er een sterke inzet onder alle betrokkenen om de verkiezingsdag ordelijk en succesvol te laten verlopen.