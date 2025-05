Strenge straffen voor stemfraude en ordeverstoring tijdens verkiezingen

Op de dag van de verkiezingen, die om 07.00 uur van start gaat, gelden strikte regels binnen en rond het stemlokaal. Zowel burgers als stembureaupersoneel die zich schuldig maken aan strafbare handelingen, riskeren zware straffen. Volgens de Kiesregeling kunnen overtreders worden bestraft met een gevangenisstraf van minimaal vier jaar en een geldboete tot SRD 50.000.

Het is van essentieel belang dat kiezers de instructies van het stembureaupersoneel nauwgezet opvolgen. Wie aanwijzingen negeert of zich misdraagt, kan het stemlokaal worden uitgezet. Ook als iemand het stembiljet al in handen heeft, moet dit dan worden ingeleverd. Verlaat een kiezer tóch het lokaal met het stembiljet, dan pleegt hij een strafbaar feit, waarvoor een boete van SRD 3.500 en hechtenis van veertien dagen kunnen volgen.

Daarnaast is het verplicht het ingevulde stembiljet onmiddellijk in de stembus te deponeren. Het weigeren daarvan wordt ook als een strafbare handeling beschouwd.

Het stembureaupersoneel is speciaal getraind om de verkiezingen correct en ordelijk