Landelijke verkiezingen van start: Drukke ochtend bij hoofdstembureaus

In de vroege ochtenduren is de verkiezingsdag in Suriname officieel van start gegaan. Honderden mensen zijn al vroeg op de been om stemmateriaal op te halen bij de verschillende hoofdstembureaus in het land. In totaal zijn er 673 stembureaus operationeel, waar ongeveer 400.000 kiesgerechtigden vandaag hun stem kunnen uitbrengen op één van de veertien deelnemende partijen.

Bij het hoofdstembureau van Paramaribo, dat gevestigd is in de Anthony Nesty Sporthal, is het bijzonder druk. Vanuit deze locatie worden de materialen verdeeld onder 275 stembureaus, verspreid over de twaalf ressorten van het district. Na de overdracht van de stemkisten en andere benodigdheden vertrekt telkens een politieagent mee richting het stemlokaal, om de veilige aankomst te garanderen.

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) houdt nauwlettend toezicht op het logistieke proces. Daarnaast zijn er op diverse locaties in het land internationale waarnemers aanwezig. Delegaties van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Caricom, de Europese Unie en verschillende ambassades volgen het verloop van de verkiezingen op de voet.

Precies om 07.00 uur openen de stembureaus hun deuren voor het publiek. De stemgerechtigden hebben vervolgens ruim twaalf uur de tijd om hun stem uit te brengen.