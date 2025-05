Tragisch ongeval in Para: 74-jarige man overlijdt onder zware rolpoort

De 74-jarige Willem K. is zaterdagavond om het leven gekomen bij een tragisch ongeval aan de Pararacweg in het district Para. De bejaarde man raakte dodelijk bekneld onder een zware metalen rolpoort.

Volgens de huurder van de supermarkt op het perceel werd het slachtoffer rond 18.00 uur voor het laatst levend gezien. Twee uur later, rond 20.00 uur, liep de winkelier naar het achtererf van het terrein en trof hij de man aan onder de circa 4,60 meter lange en 2,40 meter hoge rolpoort. Vermoed wordt dat Willem K. door de val van het hekwerk een fatale hoofdwond heeft opgelopen.

Een gealarmeerde arts stelde ter plaatse de dood vast. Het lichaam van het slachtoffer is vervolgens door een uitvaartbedrijf afgevoerd. Het Openbaar Ministerie zal op een later moment beslissen over het verdere verloop van het onderzoek.