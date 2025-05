Santokhi zet Olifant op z’n kop: ‘Iedere Srananman wordt rijk van de olie’

De massameeting van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) bracht zaterdagavond duizenden enthousiaste aanhangers op de been bij partijcentrum De Olifant. In een sfeervolle setting met opzwepende beats, vurige mc’s en een indrukwekkende promotievideo onder de titel Suriname back on the global stage, werd het publiek langzaam maar zeker in de stemming gebracht voor het hoofdprogramma van de avond: partijleider en president Chandrikapersad Santokhi.

Zichtbaar in zijn element achter het spreekgestoelte, blikte Santokhi terug op vijf jaar leiderschap. In een toespraak van ruim 45 minuten stelde hij dat de VHP-regering Suriname van de ondergang heeft gered. “Het was een zware missie, maar we hebben het samen gedaan – dankzij het vertrouwen en het mandaat van het volk,” aldus de president.

Met veel energie somde Santokhi de verwezenlijkingen van zijn regering op:

Gratis schoolvoeding voor 20.000 kinderen,

Honderden studieplaatsen voor jongeren, vooral in Moengotapoe en Paranam,

Het nieuwe kiesstelsel,

Versterking van de rechterlijke macht,

Verbeterde veiligheid,

En maar liefst 40.000 uitgegeven grondbeschikkingen.

In het tweede deel van zijn speech richtte Santokhi zich op de toekomst. Jongeren vanaf 18 jaar moeten in aanmerking komen voor percelen, en het verkrijgen van een lening voor de bouw van een eigen woning moet eenvoudiger worden. “Ga maar kijken op Reeberg, de Libanonweg of de Suralcoweg. Daar zijn percelen te koop voor slechts 2.500 euro,” riep hij het publiek op.

De president stond ook uitvoerig stil bij de op handen zijnde olie- en gasexploratie. Staatsolie heeft volgens hem bijna 2 miljard US dollar weten te lenen om voor 20% deel te nemen aan het Gran Morgu-project. “Daarvan is 500 miljoen dollar uit eigen land afkomstig – van banken en particulieren. We hebben er nog niets van gezien, maar dat gaat binnenkort veranderen. Iedereen in Suriname wordt rijk,” verklaarde hij, verwijzend naar de royalty’s die Blok 58 straks moet opleveren. “Dus ook mevrouw Simons en de heer Rusland,” voegde hij er met een knipoog aan toe.

De internationale investeringen in vier nieuwe havens, hotels en restaurants noemt Santokhi het bewijs dat het vertrouwen in Suriname terug is. “Dat is dankzij de VHP.”

De meeting eindigde in feestelijke sfeer. Santokhi liet zich langdurig toejuichen, voerde een paar danspasjes uit en begaf zich vervolgens onder het publiek. Als een ware popster nam hij alle tijd voor selfies met zijn aanhangers.