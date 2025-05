Minister Dasai pleit voor moderne stedenbouwkundige wet in Suriname

“In de afgelopen vijftig jaar is er nauwelijks iets gedaan op het gebied van stadsontwikkeling. De wet die dit moet regelen, stamt uit de jaren zeventig en is zwaar verouderd,” aldus Minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), tevens DNA-kandidaat, tijdens een interview op de slotmassameeting van de VHP.

Dasai benadrukte dat Suriname een grote achterstand heeft opgelopen op het gebied van ruimtelijke ordening. “Ik ben pas twee jaar minister, maar heb aangegeven dat we een nieuwe wet nodig hebben. Die ‘sustainable portable’ wet van de jaren zeventig werkt niet meer. We hebben nu een wetsvoorstel stedenbouwkundige ordening ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA), en dat moet nog behandeld worden.”

De minister erkende dat de verkiezingsdrukte het moeilijk heeft gemaakt om voortgang te boeken. Toch zijn er stappen gezet. “We hebben nu landinrichtingsstandaarden opgesteld. Alle projecten die worden ingediend bij het ministerie van Openbare Werken (OW) moeten daaraan voldoen.”

Volgens Dasai waren er eerder nooit richtlijnen voor verkavelingsprojecten. “Je ziet alleen maar kavels zonder groene stroken of brede wegen. Er zijn geen winkels of scholen opgenomen in de plannen. Met de nieuwe standaarden willen we daar verandering in brengen, zodat OW betere verkavelingsprojecten kan goedkeuren.” Daaraan gekoppeld is er ook een nationale structuurvisie ontwikkeld.

“Die structuurvisie schetst hoe Suriname zich tegen 2050 zou moeten ontwikkelen op ruimtelijk gebied. Bij elk Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) wordt slechts een grof beeld gegeven, maar er is nooit een concreet ruimtelijk plan geweest,” aldus Dasai. Hij wees erop dat Suriname voor 93 procent uit bos bestaat en dat, hoewel vaak wordt geroepen dat het bos beschermd moet worden, er nooit een duidelijke blauwdruk is gemaakt voor het gebruik van land.

“Waar komt de mijnbouw? Waar komt industrie? Waar bouwen we aan onze steden? Met de komst van de olie- en gassector zullen andere sectoren zich ontwikkelen. We moeten nu al bepalen waar industriegebieden komen en hoe stedelijke ontwikkeling vorm krijgt. De bevolking groeit naar verwachting van 500.000 naar 800.000 mensen. Dat moet je nu al plannen en begeleiden,” stelde de minister.

Alles is vastgelegd in de structuurvisie, maar het vervolg ligt in het opstellen van bestemmingsplannen. “Die plannen zijn er nog niet, maar alles hangt af van de nieuwe wet op Ruimtelijke Ordening. We hebben al veel werk verricht, maar ‘a wroko no kba ete,’” aldus Dasai.