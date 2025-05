Start uitbetaling Royalty’s voor iedereen-project aan oudste burgers in Nickerie

In het district Nickerie is vrijdag 23 mei officieel begonnen met de uitbetaling van het Royalty’s voor Iedereen (RVI)-project aan burgers van 80 jaar en ouder. Tijdens een ceremonie op het commissariaat ontvingen de aanwezige senioren hun certificaat en Mopé-betaalkaart, waarmee zij direct het toegekende bedrag van USD 750 (in Surinaamse dollars) konden pinnen.

Het RVI-project is een sociaal-economisch initiatief van president Chan Santokhi, gericht op het breder verdelen van toekomstige inkomsten uit Suriname’s olievoorraden, met name uit Blok 58. Door te starten met de oudste generatie wordt erkenning gegeven aan hun levenslange inzet voor de ontwikkeling van het land.

De uitbetalingen werden op dezelfde dag voortgezet, zodat ook andere 80-plussers hun financiële ondersteuning in ontvangst konden nemen. De regering heeft aangekondigd dat het project gefaseerd zal worden uitgebreid naar andere leeftijdsgroepen.

De lancering in Nickerie markeert een belangrijke eerste stap in het streven naar meer inclusieve welvaart. Met het RVI-project wil de regering benadrukken dat de natuurlijke rijkdommen van Suriname toebehoren aan alle Surinamers, ongeacht leeftijd of woonplaats.