NPS sluit campagne af met krachtige oproep: “Greg for Pres”

In de laatste fase van de verkiezingscampagne liet de Nationale Partij Suriname (NPS) nog één keer krachtig van zich horen in Grun Dyari. Onder het motto “Greg for Pres” presenteerde partijvoorzitter Gregory Rusland zich als de presidentskandidaat en benadrukte hij de noodzaak van verantwoord en transparant bestuur.

Rusland profileerde zich als een stabiele leider en spaarde de huidige regering niet: “Wij bouwen met schone handen, anderen hebben het vertrouwen van het volk misbruikt.” Hij stelde dat de NPS altijd wet- en regelgeving respecteert en geen concessies doet aan populisme of schending van procedures.

Met verwijzing naar de geschiedenis benadrukte Rusland dat de NPS stabiliteit en economische groei heeft gebracht telkens wanneer zij deel uitmaakte van de regering. “De cijfers liegen niet: onder onze leiding bleef de wisselkoers tien jaar lang stabiel. Na ons vertrek ging het bergafwaarts.”

Hij waarschuwde voor loze beloften, zoals de aangekondigde royalties van 750 dollar. “De huid is verkocht voordat de beer geschoten is,” zei hij, verwijzend naar het gebrek aan financiële dekking.

Rusland stelde verder dat de NPS niet denkt in etnische of politieke hokjes, maar in nationale belangen. “Wij benoemen mensen op basis van capaciteiten, niet op basis van achternaam of familieband.” Hij riep alle Surinamers op om op 25 mei massaal te gaan stemmen: “Geef ons het mandaat om af te rekenen met etnische politiek en Suriname terug op koers te brengen.”

Ook andere partijprominenten spraken het publiek toe. Jerrel Pawiroredjo, ondervoorzitter, hekelde de corruptieschandalen van de afgelopen vijftien jaar en beloofde herstel van vertrouwen, onderwijs en zorg. Jeffrey Lau sprak over het moreel verval in het land: “Suriname bloedt. Het is genoeg geweest. Wij eisen eerlijk bestuur.”

Poetini Atompai benadrukte het belang van waardering voor militairen, leerkrachten en zorgverleners, met betere salarissen en voorzieningen. Diana Pokie, die intensief veldwerk verrichtte, waarschuwde het publiek voor een cruciale keuze: “Je hebt twee sleutels: één leidt naar herstel, de ander naar verval. De juiste sleutel is de NPS.”

De avond eindigde in een energieke en feestelijke sfeer, met zang, dans en duidelijke hoop op verandering. De boodschap was helder: de NPS is klaar om Suriname te leiden naar herstel — met Gregory Rusland als president.