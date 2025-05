Simons luidt slotakkoord NDP-campagne in: “Het land moet opnieuw georganiseerd worden”

Tijdens een drukbezochte massameeting op het partijcentrum Ocer heeft NDP-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons vrijdagavond haar achterban toegesproken in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei. Ze schetste een toekomstbeeld waarin de partij zich voorbereid op regeringsverantwoordelijkheid, met nadruk op hervormingen, armoedebestrijding en nationale heropbouw.

Simons hield het publiek voor dat het land zich in een diepe crisis bevindt. De huidige regering heeft volgens haar gefaald in het redden van Suriname, waarbij schulden torenhoog zijn gestegen. “Het land moet opnieuw worden georganiseerd. A system must kenki,” verklaarde ze, verwijzend naar noodzakelijke hervormingen. Tegelijk waarschuwde ze dat moeilijke jaren voor de deur staan, vooral vanaf 2026 wanneer de aflossing van leningen verder oploopt.

Hoewel ze erkende dat ook tijdens NDP-regeringen fouten zijn gemaakt, benadrukte ze dat er sprake was van grote economische uitdagingen. Toch bleef volgens haar het hoofd boven water, mede dankzij het leiderschap van de inmiddels overleden ex-president Desi Bouterse. “We hebben zware tijden doorgemaakt, maar hielden stand,” aldus Simons.

Een nieuw NDP-bestuur zal prioriteit geven aan het bestrijden van corruptie, het verlichten van de armoede, en het verbeteren van zorg en onderwijs. Zo kondigde Simons onder meer de directe invoering van een 1×24-uurs huisartsenpost aan. Ook jeugdontwikkeling en sociale ondersteuning zijn speerpunten.

Verder beloofde Simons structurele hervormingen in het politiek bestuur, waaronder decentralisatie op districtsniveau, en een krachtig optreden tegen goudsmokkel. Ze pleitte voor de oprichting van een nationaal goudbedrijf, zodat Suriname meer controle krijgt over haar eigen rijkdommen. Nu verdwijnt volgens haar 70% van de goudopbrengsten naar het buitenland.

Met betrekking tot de schuldenlast stelde ze dat de huidige schuldherschikking geen duurzame oplossing biedt en riep ze op tot nieuwe onderhandelingen met schuldeisers. Daarbij wees ze op het risico dat toekomstige olie-inkomsten al zijn verpand.

Een bijzonder moment tijdens de avond was de symbolische aanwezigheid van Desi Bouterse. Via een luidspreker klonk zijn stem, afkomstig uit een opname van de verkiezingscampagne van 2020. Hij spoorde zijn aanhangers aan om op 25 mei waakzaam te zijn en als eersten naar de stembureaus te gaan.

Meerdere sprekers uitten hun wantrouwen richting de huidige machthebbers en waarschuwden voor mogelijke verkiezingsfraude. Ze riepen de aanwezigen op om alert te zijn en de NDP-stem te bewaken. “De strijd is nog niet gestreden. We moeten klaarstaan om onze overwinning veilig te stellen,” luidde de boodschap.