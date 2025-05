Overval op vakantieganger in Suriname

In de nacht van donderdag op vrijdag, rond 03.40 uur, is een autobestuurder beroofd aan de Kanangalaan, ter hoogte van Stichting Wiesje. Het slachtoffer, een vakantieganger, had de dader een lift aangeboden.

Volgens de melding wist de dader dat het slachtoffer een aanzienlijk geldbedrag bij zich had. De dader maakte gebruik van deze informatie en ging ervandoor met een lichtblauwe personenauto, een geldbedrag van SRD 7.000 en twee mobiele telefoons: een grijze en een zwarte Samsung.

Ze reden naar de Kanangalaan, waar beide mannen uitstapten en een pad opliepen. Plotseling bewapende de verdachte zich met een stok, sloeg de vakantieganger, beroofde hem van zijn persoonlijke bezittingen en vluchtte daarna met de auto.