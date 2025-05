Brazilië start observatieperiode om vogelgriepvrijverklaring veilig te stellen

Brazilië, ’s werelds grootste exporteur van kippenvlees, is donderdag officieel gestart met een 28

dagen durende observatieperiode in een poging te bewijzen dat zijn commerciële pluimveesector

vrij is van vogelgriep. De maatregel volgt op een uitbraak op een boerderij in Montenegro, in de

zuidelijke deelstaat Rio Grande do Sul.

De getroffen boerderij is inmiddels volledig ontsmet, aldus lokale autoriteiten. Het incident

leidde eerder al tot importverboden vanuit meerdere landen, waardoor de internationale

kippenhandel van Brazilië onder druk kwam te staan.

Volgens minister van Landbouw Carlos Favaro zijn de komende vier weken cruciaal. “We

moeten deze 28 dagen zonder nieuwe uitbraken doorkomen. Alles wordt nu in het werk gesteld

om maximale veiligheid te garanderen,” zei hij na overleg met gouverneur Eduardo Leite van

Rio Grande do Sul.

Onderzoek naar andere verdachte gevallen

Momenteel lopen er elf onderzoeken naar mogelijke besmettingen met het vogelgriepvirus in het

land. Twee daarvan betreffen commerciële kippenbedrijven in de deelstaten Santa Catarina en

Tocantins. In Tocantins is een uitbraak volgens voorlopige testresultaten inmiddels uitgesloten,

maar de federale overheid voert nog aanvullende tests uit.

Economische gevolgen en hoop op herstel

Volgens Wagner Yanaguizawa, analist bij de Rabobank, zullen de komende weken bepalen of de

situatie onder controle is. “Als er binnen 28 dagen geen nieuwe gevallen worden vastgesteld, kan

Brazilië zichzelf opnieuw als vrij van de ziekte verklaren,” aldus Yanaguizawa.

Hij wijst erop dat het daarna aan de importerende landen is om hun restricties op te heffen.

“Maar als het land de ziekte onder controle houdt, zullen de handelsstromen vermoedelijk snel

normaliseren,” verwacht hij.

De komende weken zijn dus van groot belang voor zowel de gezondheidssituatie in de

pluimveesector als de economische positie van Brazilië op de wereldmarkt.