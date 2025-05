Nickeriaanse kiezers verbijsterd: “CBB heeft mij naar Wanica verhuisd”

Cherryl William, geboren en getogen in Nickerie, stond perplex toen zij ontdekte dat ze op 25

mei niet in haar vertrouwde ressort kan stemmen, maar aan de Welgedacht C-weg in Wanica. Tot

haar grote verbazing bleek zij volgens de officiële kiezerslijst van het Centraal Bureau voor

Burgerzaken (CBB) ingeschreven te staan in een district waar zij nog nooit gewoond heeft.

“Ik begrijp niet hoe ik ineens door het CBB ben verhuisd naar een plek die ik helemaal niet ken,”

zegt de geëmotioneerde William in gesprek met Starnieuws. Wat het nog verwarrender maakt:

haar dochter en kleinzoon, met wie ze samenwoont in Nickerie, hebben hun oproepingskaart wél

ontvangen en stemmen gewoon in de Van Pettenpolder, zoals gebruikelijk.

William geeft aan drie jaar geleden samen met haar familie verhuisd te zijn binnen hetzelfde

ressort in Nickerie. Vijf jaar geleden bracht zij nog gewoon haar stem uit in dat gebied. Nu blijkt

haar naam volledig verdwenen uit de kiezerslijst van Nickerie. “Hoe kan dat? Ik ben nooit

verhuisd naar Wanica. Ik wil gewoon stemmen in mijn eigen ressort,” aldus William, die zegt dat

ze geen enkele oproepingskaart heeft ontvangen.

Bij controle via officiële kanalen ontdekte zij dat ze is ingedeeld om te stemmen bij de Shri

Rudraschool in Wanica. De verbijstering en frustratie zijn groot. Inmiddels heeft William haar

klacht neergelegd bij haar politieke partij in Nickerie. Ze hoopt dat er spoedig een oplossing

komt. “Ik wil mijn democratisch recht kunnen uitoefenen, net als iedereen.”

Deze situatie werpt opnieuw vragen op over de accuratesse van het kiezersbestand in aanloop

naar de verkiezingen van 2025. William is niet de enige met dergelijke klachten, wat oproept tot

een grondige controle van de kiesregisters.