Trump-regering verbiedt Harvard om buitenlandse studenten in te schrijven

De Amerikaanse regering onder leiding van Donald Trump heeft Harvard University de toelating

ontzegd om nog buitenlandse studenten in te schrijven. Het ministerie van Binnenlandse

Veiligheid, onder leiding van minister Kristi Noem, trok de certificering van het

studentenvisumprogramma in. De maatregel maakt het voor buitenlandse studenten onmogelijk

om zich aan te melden bij Harvard. Studenten die al ingeschreven zijn, moeten overstappen naar

een andere universiteit om in de Verenigde Staten te kunnen blijven.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten zou Harvard onvoldoende optreden tegen antisemitisme op

de campus en openstaan voor invloed van de Chinese Communistische Partij. “Harvard moet

verantwoording afleggen voor het cultiveren van geweld, antisemitisme en communistische

propaganda,” stelde minister Noem in een verklaring. Zij beschuldigt de universiteit ervan “pro-

terroristische provocateurs” toe te laten die anderen zouden lastigvallen en fysiek aanvallen –

met buitenlandse studenten als vermeende daders.

Harvard heeft de beschuldigingen krachtig verworpen. De universiteit benadrukt dat het zich

inzet voor academische vrijheid, diversiteit en veiligheid op de campus.

De maatregel raakt duizenden internationale studenten. In het academiejaar 2024–2025 stonden

ongeveer 6.800 buitenlandse studenten ingeschreven aan Harvard – goed voor ruim 27 procent

van de studentenpopulatie. Onder hen bevindt zich ook de Belgische kroonprinses Elisabeth, die

haar eerste studiejaar aan de prestigieuze universiteit net heeft afgerond.

De stap van de Trump-regering komt te midden van een gespannen klimaat op Amerikaanse

universiteiten, waar pro-Palestijnse demonstraties en maatschappelijke spanningen rond het

Israëlisch-Palestijns conflict de toon zetten. Trump stelt dat deze maatregelen nodig zijn om

antisemitisme te bestrijden en heeft eerder al miljarden dollars aan federale financiering voor

bepaalde universiteiten stopgezet.

Minister Noem waarschuwde dat ook andere universiteiten soortgelijke sancties kunnen

verwachten als zij volgens de regering de orde op hun campus niet herstellen. “Dit is een signaal

naar elke universiteit: wie geen actie onderneemt, zal de gevolgen ondervinden,” aldus Noem

tijdens een interview met Fox News.