Xaviera Jessurun vertegenwoordigt Suriname bij OAS in Washington

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale

Samenwerking (BIBIS) heeft aangekondigd dat beleidsadviseur Xaviera Jessurun zal worden

uitgezonden naar Washington D.C., waar zij namens Suriname zal werken bij de Organisatie van

Amerikaanse Staten (OAS). Jessurun wordt aangesteld als adviseur, een benoeming die volgens

Ramdin mede voortkomt uit haar inzet tijdens zijn verkiezingscampagne voor het secretariaat-

generaal van de organisatie.

Volgens de minister zijn de mogelijkheden voor Surinaamse vertegenwoordiging binnen de OAS

beperkt, gezien het grote aantal lidstaten dat aanspraak maakt op functies. Toch sluit hij niet uit

dat er in de toekomst meer Surinamers via het reguliere wervingsproces een positie kunnen

bemachtigen.

Jessurun is geen onbekende in het publieke domein. Ze was eerder president-commissaris bij de

Raad van Commissarissen van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) en stond bekend

om haar activistische betrokkenheid en uitgesproken kritiek op de vorige regering. Sinds haar

benoeming als beleidsadviseur is haar publieke profiel echter minder zichtbaar, wat bij

sommigen tot vragen heeft geleid.

Ramdin benadrukt dat een activistisch verleden geen belemmering mag zijn voor publieke of

diplomatieke functies. “Als iemand beschikt over de juiste capaciteiten en bereid is zich in te

zetten, moeten we die kwaliteiten erkennen en benutten,” aldus de minister. Hij betreurt dat

sommige reacties op de benoeming persoonlijk van aard zijn en roept op tot inhoudelijke en

constructieve kritiek. “We moeten mensen niet buitensluiten. Samenwerking en vertrouwen zijn

essentieel.”

Jessurun maakt deel uit van het campagneteam waarmee Ramdin zich kandidaat stelde voor het

hoogste ambt binnen de OAS. Naast haar noemt hij ook Miriam Mac-Intosh en Nalinie

Sewpersadsingh als “drie sterke vrouwen” die volgens hem een waardevolle bijdrage leveren aan

de internationale vertegenwoordiging van Suriname.

De OAS had vóór Ramdins verkiezing al aangekondigd het aantal beschikbare functies te

reduceren. Strategische vertrouwensfuncties worden direct ingevuld, terwijl andere posities via

een open competitie worden toegekend. Ramdin verwacht dat via dit traject in de toekomst meer

Surinamers een rol kunnen vervullen binnen de organisatie.