Nieuwe rechter Marjory Sanches beëdigd: Versterking voor de rechtspraak inhandelszaken

Het Hof van Justitie heeft er een waardevolle aanwinst bij. President Chandrikapersad Santokhi

heeft woensdag de eed afgenomen van meester Marjory Sanches, die is benoemd tot lid-

plaatsvervanger binnen de rechterlijke macht. De benoeming wordt door het hof en de regering

gezien als een belangrijke stap richting een efficiëntere en sterkere rechtspraak in Suriname.

Hofpresident Iwan Rasoelbaks toonde zich verheugd over de toetreding van Sanches, met name

vanwege haar inzet en deskundigheid op het gebied van handelszaken. “De verwachtingen zijn

hooggespannen, zeker waar het gaat om tijdige en helder gecommuniceerde rechtspraak,” aldus

Rasoelbaks. Hij kondigde aan dat Sanches zal worden ingezet binnen de unit Handel en zal

meedraaien in zittingen onder leiding van ervaren rechters.

President Santokhi benadrukte tijdens de plechtigheid dat de regering de versterking van de

rechterlijke macht als prioriteit ziet. Niet alleen wordt ingezet op uitbreiding van het aantal

rechters, maar ook op kwaliteitsverbetering, onafhankelijkheid en het waarborgen van politieke

neutraliteit binnen de rechtspraak. Hij onderstreepte het belang van internationale samenwerking,

onder andere met rechterlijke instanties in Nederland, de Antillen en de Caribbean Court of

Justice.

Marjory Sanches brengt een indrukwekkende staat van dienst mee. Ze werkte eerder bij het

Parket van de procureur-generaal, het ministerie van Justitie en de griffie van De Nationale

Assemblée. In 2022 begon ze aan de rechtersopleiding civiel en bekleedde tegelijkertijd de

functie van coördinator Communicatie bij het Hof. Volgens Rasoelbaks heeft ze zich tijdens haar

opleiding bewezen als een integere en doortastende jurist, en een veelbelovende rechter.

Santokhi gaf haar in zijn toespraak mee dat haar rol verder reikt dan het juridisch domein. “Uw

bijdrage is ook moreel en maatschappelijk. De samenleving verwacht transparantie, integriteit en

rechtvaardigheid.” Haar benoeming symboliseert volgens hem niet enkel individuele groei, maar

ook een stap vooruit in het herstel van vertrouwen in de rechtsstaat.

Met de toetreding van meester Sanches telt het Hof van Justitie nu 32 rechters. Daarnaast zijn

nog 28 kandidaten in opleiding, van wie de helft naar verwachting in 2025 zal afstuderen.