Optsu en D-TV Express dagen president Santokhi en Rapar voor de rechter omverkiezingsuitzending

De politieke organisatie Optsu, met DNA-kandidaten Imran Taus en Henk Ramnandanlal, heeft

samen met mediabedrijf D-TV Express een kort geding aangespannen tegen Rapar Broadcasting

Network en president Chan Santokhi, in zijn rol als zowel president van de republiek als

voorzitter van de VHP. De zaak dient op 23 mei voor kantonrechter Clayton Wallerlei.

Aanleiding is de geplande uitzending van het televisieprogramma Kal Aaj Aur Kal,

gepresenteerd door Faried Pierkhan, waarin Santokhi op zaterdag 24 mei zou optreden. Optsu en

D-TV Express eisen dat de rechter deze uitzending verbiedt, op straffe van een dwangsom van

SRD 500.000. Tevens vragen zij dat Santokhi persoonlijk wordt verboden om op 24 mei in

programma’s van Rapar op te treden, met een dwangsom van SRD 100.000 per uur bij

overtreding.

De eisers stellen dat sprake is van verstrengeling van functies, aangezien Santokhi optreedt als

zowel president, partijvoorzitter als kandidaat. Zij verwijzen naar de presidentiële resolutie van

12 mei, waarin is bepaald dat van 23 mei om middernacht tot 26 mei om 12.00 uur geen politieke

propaganda mag worden verspreid via media, noch publieke bijeenkomsten of vermakelijkheden

mogen plaatsvinden. Ook geldt een verbod op alcoholverkoop gedurende deze periode.

Volgens Optsu en D-TV Express druist de geplande uitzending van Santokhi in tegen deze

resolutie. Daarbij benadrukken ze dat Rapar financieel voordeel geniet van deze uitzending,

terwijl andere media – waaronder D-TV Express – zich wél aan de resolutie moeten houden en

dus worden benadeeld. Deze situatie wordt door hen aangemerkt als een schending van het

gelijkheidsbeginsel.

Het interview met Santokhi wordt gezien als politieke propaganda, ondanks het feit dat het

formeel als talkshow is aangekondigd. De eisers stellen dat de voortgang van het programma zal

zorgen voor onnodige spanningen in de samenleving vlak voor de verkiezingen van 25 mei. Ook

andere politieke organisaties en het Journalistencollectief Verkiezingen 2025 hebben zich kritisch

uitgelaten over het voornemen van Santokhi om zich juist op deze dag te laten interviewen.

Tot slot benadrukken de klagers dat Santokhi als president nog lang na de verkiezingen in functie

blijft, en het interview dus ook op een later moment kan plaatsvinden. Zijn keuze om dit

programma uitgerekend één dag voor de verkiezingen bij te wonen, wordt door hen bestempeld

als provocerend, respectloos naar het bevoegd gezag en een risico voor de rust en stabiliteit in

het land.