Staat tekent hoger beroep aan tegen uitspraak over stemhulp bij mensen met beperking

De Staat Suriname gaat in hoger beroep tegen het vonnis van rechter Deborah Haakmat-

Sniphout, waarin is bepaald dat artikel 27 van het Kiesbesluit op zondag 25 mei niet mag worden

toegepast. Deze uitspraak kwam voort uit een rechtszaak die was aangespannen door stichting

Wan Okasi en haar voorzitter Anniel Koendjbiharie.

Het betwiste artikel regelt dat een lid van het stembureau het stemvakje kleurt voor mensen met

een beperking die hulp nodig hebben, onder toezicht van een begeleider. De rechter oordeelde

echter dat deze werkwijze in strijd is met het recht op gelijkheid en zelfbeschikking, en schorste

de toepassing ervan voor de komende verkiezingen.

Volgens Nasier Eskak, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is het hoger beroep

inmiddels aangetekend en wordt de zaak morgen behandeld. Hij benadrukt dat het

stembureaupersoneel nog niet was geïnformeerd over de uitspraak, aangezien de procedure nog

loopt. Eskak stelt dat de opschorting van artikel 27 voorlopig is gestuit door het ingestelde

beroep, mede omdat het vonnis niet bij voorraad uitvoerbaar is verklaard.

Stichting Wan Okasi maakte bezwaar omdat de regeling, zoals vastgelegd in artikel 27, het

geheime karakter van het stemproces aantast. In plaats van de kiezer zelf, brengt het

stembureaulid immers de stem uit, wat volgens de stichting inbreuk maakt op de persoonlijke

autonomie van mensen met een beperking.

De Staat verzet zich tegen het vonnis, vooral vanwege de logistieke en integriteitsrisico’s die het

met zich mee zou brengen. Eskak wijst erop dat de regeling destijds werd ingevoerd om

kiezersronseling te voorkomen. In 2020 kwamen namelijk gevallen aan het licht waarbij

begeleiders namens tientallen kiezers stemden, iets wat deze maatregel moest tegengaan.

De uitspraak en het daaropvolgende hoger beroep zorgen voor onduidelijkheid in aanloop naar

de verkiezingen van 25 mei, met name rond de praktische uitvoering van het stemrecht voor

mensen met een beperking.