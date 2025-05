Historisch akkoord: UK draagt soevereiniteit Chagoseilanden over aan Mauritius

De Britse regering heeft een overeenkomst gesloten om de soevereiniteit over de Chagoseilanden over te dragen aan Mauritius. Deze deal, ter waarde van meerdere miljarden dollars, zorgt ervoor dat het Verenigd Koninkrijk de controle behoudt over de strategisch belangrijke Amerikaanse en Britse luchtmachtbasis op Diego Garcia, het grootste eiland van de archipel in de Indische Oceaan, onder een leasecontract van 99 jaar.

Premier Keir Starmer benadrukte het belang van deze overeenkomst voor de Britse defensie en inlichtingendiensten, en daarmee voor de veiligheid van het Britse volk. “De strategische ligging van deze basis is van het grootste belang voor Groot-Brittannië,” zei Starmer. “Door nu akkoord te gaan met deze deal, verzekeren we ons van sterke bescherming, onder meer tegen kwaadaardige invloeden, waardoor de basis tot ver in de volgende eeuw in bedrijf kan blijven.”

De ondertekening vond plaats nadat een rechter van het Hooggerechtshof een tijdelijk bevel had uitgevaardigd om de ondertekeningsceremonie uit te stellen. Dit bevel was een reactie op een claim van twee Chagossiaanse vrouwen, Bernadette Dugasse en Bertrice Pompe, die de oorspronkelijke bewoners van de eilanden vertegenwoordigden. Zij waren tientallen jaren geleden verdreven om plaats te maken voor de luchtmachtbasis. Na de opheffing van het verbod noemde Pompe het “een zeer trieste dag” en beloofde ze door te gaan met vechten voor hun rechten.

De premier van Mauritius, Navin Ramgoolam, zei dat de deal de voltooiing symboliseert van “het totale dekolonisatieproces” en een volledige erkenning van hun soevereiniteit over de Chagos, inclusief Diego Garcia.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio prees de ondertekening van het “historische” akkoord en benadrukte het belang van de samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en Mauritius om regionale vrede en stabiliteit te versterken.