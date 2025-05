Geweld en verontwaardiging in Buenos Aires: protest tegen pensioenbeleid escaleert

Woensdag raakten tientallen mensen gewond bij een protest buiten het Argentijnse congres, waar gepensioneerden en activisten demonstreerden voor hogere pensioenen. De demonstratie, die gepaard ging met gezang en leuzen, liep uit de hand toen veiligheidstroepen met schilden en wapenstokken de menigte uiteen dreven. Dat melden ooggetuigen aan persbureau Reuters.

Aanleiding voor het protest was het uitblijven van een quorum in het Congres, waardoor wetsvoorstellen over pensioenverhogingen en sociale uitkeringen niet in stemming konden worden gebracht. In totaal waren slechts 124 van de benodigde 257 parlementariërs aanwezig; 133 bleven weg.

De voorstellen stuiten op verzet van de regering van president Javier Milei, die via stevige bezuinigingsmaatregelen de economie probeert te hervormen en de torenhoge inflatie aan te pakken. Zijn beleid heeft echter geleid tot wekelijkse protesten, waarbij vakbonden, gepensioneerden en zelfs voetbalfans de straat op gaan tegen de bezuinigingen.

“Een gepensioneerde leeft van 379.000 pesos – dat is ongeveer 331 dollar per maand. Dit congres mag daar niet blind voor blijven,” betoogde parlementslid Paula Oliveto van de Civic Coalition tijdens de mislukte zitting.

Esteban Paulon van de Socialistische Partij uitte scherpe kritiek op collega-wetgevers die de sessie boycotten. Hij beschuldigde hen ervan het regeringsbeleid te steunen en lacherig te reageren op het mislukken van de sessie. “Het lijkt erop dat de overheid miljoenen mensen die op het minimumloon leven wil uithongeren,” zei hij.

Volgens officiële cijfers leefde in de tweede helft van vorig jaar 38% van de Argentijnen in armoede – ongeveer 11,3 miljoen mensen. Hoewel dit een daling is ten opzichte van de 53% in de eerste helft van het jaar, blijft de sociaal-economische situatie kritiek.

De regering verdedigt haar beleid door te stellen dat structurele hervormingen en economische groei noodzakelijk zijn om op termijn de pensioenen te kunnen verhogen.