Digitale transparantie: Surinamers volgen verkiezingen live via nieuwe webapp

Voor het eerst in de geschiedenis van Suriname kunnen burgers op zondag 25 mei realtime het verloop van de verkiezingen volgen via een speciale online applicatie. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en de IT-Commissie Verkiezingen 2025 presenteerden donderdag tijdens een persconferentie het innovatieve platform dat zorgt voor meer openheid en betrokkenheid.

De webapplicatie – bereikbaar via verkiezingen.gov.sr – biedt vanaf 7:00 uur ‘s ochtends live informatie over onder andere:

Het aantal stemmers per locatie

Stemverdeling per kandidaat en partij

Percentage ongeldige stemmen

Voorlopige zetelverdeling op basis van geturfde stemmen

Vanaf zaterdag is het dashboard al in te zien ter voorbereiding.

Volgens Prewien Ramadhin, voorzitter van de IT-Commissie, wordt elk stembureau uitgerust met een tablet voorzien van een digitale kiezerslijst. Deze tablets werken via mobiele netwerken (Telesur of Digicel) en kunnen gegevens ook offline opslaan, die later automatisch worden bijgewerkt zodra er verbinding is.

Mohamad Eskak, directeur van Biza, benadrukt dat de digitale registratie géén officiële uitslag vormt. “De officiële resultaten blijven gebaseerd op de getekende processen-verbaal. De webapp is een extra hulpmiddel dat zorgt voor transparantie, maar vervangt het formele proces niet.”

Met deze stap naar digitalisering willen de autoriteiten het vertrouwen in het verkiezingsproces versterken en de publieke participatie vergroten. Burgers, media en politieke partijen krijgen via het platform direct toegang tot cruciale informatie, wat een nieuw tijdperk inluidt van open en toegankelijke verkiezingen in Suriname.