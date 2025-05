Afscheid van twee iconen: Ancelotti en Modric nemen afscheid van Real Madrid

Bij Real Madrid eindigt een tijdperk. Trainer Carlo Ancelotti en middenvelder Luka Modric nemen afscheid van de club na respectievelijk zes seizoenen en bijna dertien jaar trouwe dienst.

Ancelotti’s Laatste Duel

Carlo Ancelotti, de Italiaanse topcoach, leidt zaterdag zijn laatste wedstrijd als trainer van Real Madrid. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede periode bij de club, waarin hij onder andere drie Champions League-titels, twee La Liga-kampioenschappen en twee Copa del Rey-bekers won. In totaal behaalde hij 15 prijzen met “Los Blancos”.

Ancelotti wordt de nieuwe bondscoach van Brazilië en maakt plaats voor zijn vermoedelijke opvolger, Xabi Alonso, de succesvolle trainer van Bayer Leverkusen. Alonso heeft zijn kandidatuur versterkt door met Leverkusen een ongeslagen seizoen af te sluiten én de Bundesliga en DFB Pokal te winnen.

Tijdens een emotionele persconferentie sprak Ancelotti zijn dankbaarheid uit en wenste hij Alonso veel succes: “Hij heeft de kwaliteiten om deze club te leiden – laat hem ervan genieten.”

In een open afscheidsbrief beschreef Ancelotti zijn band met Real Madrid als “eeuwig” en blikte hij terug op een onvergetelijke periode vol successen en emoties.

Modric Sluit Een Gouden Hoofdstuk Af

Ook Luka Modric (39) speelt zaterdag zijn laatste wedstrijd in het Santiago Bernabéu, voorafgaand aan zijn vertrek na het WK voor clubs in de Verenigde Staten. De Kroatische spelmaker, die in 2012 overkwam van Tottenham Hotspur, speelde bijna 600 wedstrijden voor Real en groeide uit tot een van de meest succesvolle spelers in de clubgeschiedenis.

Met zes Champions League-titels, vier La Liga-titels en talloze andere trofeeën op zijn naam, is Modric een ware legende. In 2018 bekroonde hij zijn carrière met de Ballon d’Or, waarmee hij het decenniumlange Messi-Ronaldo-monopolie doorbrak.

In zijn afscheidsbericht op Instagram schreef Modric: “Het moment is gekomen dat ik nooit had willen meemaken… Maar ik ben trots op alles wat ik met deze club heb bereikt.”

Hoewel hij na het WK voor clubs stopt als speler van Real Madrid, benadrukte hij dat hij “altijd een Madridista zal blijven.”

Een Emotioneel Einde

Ancelotti sprak met gevoel over het gedeelde afscheid met Modric: “Hij is fantastisch, een legende. Het is mooi om samen met hem afscheid te nemen.”

Real Madrid liet in een officiële verklaring weten: “Zowel Ancelotti als Modric behoren tot de groten in onze clubgeschiedenis. We zijn hen dankbaar en trots dat ze ons deze successen hebben bezorgd.”

Met het vertrek van deze twee boegbeelden breekt een nieuw tijdperk aan voor de Koninklijke – een tijdperk waarin herinneringen gekoesterd worden, en waarin de erfenis van Ancelotti en Modric zal voortleven in de harten van de Madridistas.