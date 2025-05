Ministerie van ROS opent doorgangshuis in Koewarasan voor Inheemse enMarronbewoners

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft een doorgangshuis in

Koewarasan geopend, bedoeld voor Inheemse en marronbewoners die in Paramaribo geen

geschikte logeerplek hebben. De opening vond plaats op maandag 19 mei door vicepresident

Ronnie Brunswijk en ROS-minister Gracia Emanuël.

Het gebouw bestaat uit meerdere aparte kamers en zal verder worden ingericht om bezoekers een

comfortabel tijdelijk verblijf te bieden. De bouw en toekomstige uitbreidingen worden

gefinancierd door het ministerie van ROS, in samenwerking met het ministerie van Financiën en

Planning.

Vicepresident Brunswijk toonde zich tevreden over het project en benadrukte dat het

doorgangshuis niet bedoeld is als opvangcentrum, maar als tijdelijke verblijfplaats voor mensen

die zaken moeten regelen in Paramaribo.

Om de bereikbaarheid te verbeteren, wordt er gewerkt aan een busverbinding voor zowel de

bewoners van het doorgangshuis als de omliggende gemeenschap. Daarnaast zal de huidige

slecht begaanbare weg naar het terrein worden verbeterd.