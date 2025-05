President Santokhi huldigt 70 gepensioneerden voor trouwe dienst aan Kabinet van dePresident

President Chandrikapersad Santokhi heeft 70 gepensioneerden, die jarenlang trouwe dienst

hebben bewezen aan het Kabinet van de President, officieel gehuldigd tijdens een plechtige

ceremonie in de Congreshal. De gepensioneerden ontvingen een oorkonde, een plakkaat en een

bloemstuk als blijk van waardering voor hun inzet.

Naast deze groep werden ook personen geëerd die bijzondere prestaties hebben geleverd binnen

hun functie of voor de samenleving. Onder hen waren Pertab Bissumbhar, Gail Eijk, Johan

Roozer, Humphrey Tjin Liep Shie en Jack Uden, die eveneens een plakkaat en een bloemstuk

ontvingen.

In zijn toespraak benadrukte President Santokhi het belang van erkenning en sprak zijn genoegen

uit om de gepensioneerden persoonlijk te bedanken. Hij erkende dat er nog uitdagingen bestaan

in de afhandeling van aangelegenheden waar zij recht op hebben en beloofde dat de overheid

haar best zal doen om deze af te ronden.

Santokhi stond ook stil bij het naderende jubileum van 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname

en benadrukte dat zelfstandigheid meer is dan onafhankelijkheid. Hij wees op het belang van

bewustwording, zelfredzaamheid, weerbaarheid en het versterken van staatsorganen.

Volgens Santokhi is het werk van de overheid niet alleen afhankelijk van menselijk kunnen, maar

ook van de kracht en zegen van de Schepper. Hij beschreef de drie fasen in het leven: het

verwerven van persoonlijke zekerheden, het inzetten voor de gemeenschap en het moment van

terugkijken, waarbij het belangrijk is welke waarden en normen men achterlaat.

Namens de gepensioneerden sprak Romano Brown, die zich dankbaar toonde voor de erkenning

en opriep tot dankbaarheid voor collega’s die er niet meer zijn. Hij sprak de hoop uit dat ook

toekomstige gepensioneerden op eenzelfde manier geëerd zullen worden