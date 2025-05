Gemeenschap in Apoera maakt praktijkcentrum gebruiksklaar voor toekomstige generaties

In voorbereiding op de opening van een nieuw praktijkcentrum in Apoera, hebben bewoners van

alle leeftijden zich sinds het weekend ingezet voor een grondige schoonmaak van het gebouw.

De geplande soft opening kon echter niet doorgaan, omdat de delegatie onder leiding van

minister Henry Ori (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) door onvoorziene omstandigheden niet

kon afreizen.

Volgens coördinator Idris Fredison, die samen met een groep vrijwilligers het gebouw aan het

opknappen is, was de schoonmaak dringend nodig. “Het centrum is al geruime tijd opgeleverd,

maar niet meteen in gebruik genomen. Er lag dus veel stof. We wassen, dweilen en vegen alles

grondig schoon,” aldus Fredison.

Het praktijkcentrum beslaat 3.000 vierkante meter en beschikt over elf ruimtes en drie

toiletgroepen. De gemeenschap ziet het centrum als een belangrijke investering in de toekomst

van jongeren in de regio, die via praktijkonderwijs meer ontwikkelingskansen krijgen.

Fredison werd voor de schoonmaak benaderd door het ministerie van Onderwijs, waarna hij

steun vroeg aan het districtscommissariaat van Kabalebo en dorpshoofd Marciano Jong. Sinds

afgelopen zaterdag zijn tientallen bewoners actief bezig het gebouw gebruiksklaar te maken.

Hoewel het centrum nog niet is ingericht met lesmateriaal en apparatuur, verwacht Fredison dat

dit binnenkort gebeurt. Naast het centrum zijn ook zeven onderwijswoningen opgeleverd, met

een gezamenlijke oppervlakte van 800 vierkante meter. Vier woningen hebben twee kamers, de

overige drie beschikken over drie kamers.

Volgens Robby Holband, directeur Beroepsonderwijs van het ministerie, zal het aanbod van

trainingen worden afgestemd op de vraag van bewoners en lokale bedrijven. Er staan onder meer

cursussen gepland in GaWaSa, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, meubelvaardigheden en

ICT.

De bouw van het praktijkcentrum begon in november 2019 en zou oorspronkelijk binnen acht

maanden worden afgerond. Door de coronapandemie en financiële tegenslagen liep het project

aanzienlijke vertraging op.