Openbaar Ministerie opent vernieuwd cellenhuis in Munder voor verbeterde detentieomstandigheden

Met de heropening van het cellenhuis in Munder heeft het Openbaar Ministerie (OM) een

belangrijke stap gezet in het verbeteren van de detentieomstandigheden in Suriname. De

vernieuwde locatie is speciaal bestemd voor verdachten van lichte strafbare feiten en moet

bijdragen aan het verminderen van overbevolking in detentiecentra.

Na een grondige renovatie is het cellenhuis aan de Munderweg officieel heropend. Deze

herinrichting maakt deel uit van een bredere strategie van het OM om differentiatie binnen het

detentiebeleid te bevorderen. In de vernieuwde faciliteit zullen voortaan alleen verdachten van

lichtere vergrijpen, zoals verkeersovertredingen, worden ondergebracht. Dit moet helpen om

overbevolking te verminderen en de risico’s van negatieve beïnvloeding door zware criminelen te

verkleinen.

Volgens het OM is deze scheiding essentieel om de kwaliteit van voorlopige hechtenis te

verbeteren. Tot nu toe werden verdachten van uiteenlopende aard vaak samengeplaatst, wat

leidde tot onwenselijke situaties, waaronder overbezetting, slechte hygiënische omstandigheden

en het ontbreken van een duidelijke scheiding in risicoprofielen.

Het vernieuwde cellenhuis draagt ook bij aan een betere spreiding van arrestanten, waardoor de

druk op andere politieposten afneemt. Dit moet leiden tot menswaardiger omstandigheden en

efficiënter gebruik van detentieruimte.

Het OM benadrukt dat dit project slechts een eerste stap is in een breder traject van structurele

verbeteringen in de strafrechtsketen. Er wordt gewerkt aan een duurzaam detentiebeleid waarin

veiligheid, menselijkheid en doelmatigheid centraal staan.