President Santokhi geeft startsein voor asfaltering Krappahoeklaan in Nickerie

De Krappahoeklaan in het district Nickerie krijgt aan de vooravond van de verkiezingen

eindelijk een nieuwe asfaltlaag. President Chan Santokhi gaf vrijdag het officiële startsein voor

de werkzaamheden, samen met minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken en

districtscommissaris Senrita Gobardhan.

De feestelijke ceremonie trok veel belangstelling van buurtbewoners en werd bijgewoond door

diverse prominenten, waaronder minister Parmanand Sewdien, DNA-leden Nisha Jhakry en

Harriet Ramdien, directeur Shoenanda Gopalrai van de Wegenautoriteit en vertegenwoordigers

van aannemingsbedrijf Baitali.

Volgens president Santokhi is de rehabilitatie van deze belangrijke verkeersader een

langverwachte ontwikkeling voor de gemeenschap. “De voorbereidingen zijn getroffen en het

moment is eindelijk aangebroken. Deze asfaltering betekent vooruitgang voor Nickerie,” aldus

het staatshoofd. Hij benadrukte dat de regering blijft werken aan verbetering van de

leefomstandigheden, onder andere via investeringen in infrastructuur en huisvesting.

Naast de Krappahoeklaan gaf minister Nurmohamed ook het startsein voor de asfaltering van de

Soekramsinghstraat. Hij kondigde aan dat binnenkort ook de Fredericiweg en Bamboedam

worden aangepakt. De bewindsman sprak zijn waardering uit voor het geduld van de bewoners

en deed een oproep tot verantwoord gebruik van de vernieuwde wegen.