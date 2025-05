Informatie over Stemproces voor Blinden en Slechtzienden in Suriname

De Commissie Voorlichting Verkiezingen 2025 heeft zaterdag een informatiesessie gehouden

voor de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname. Tijdens deze

bijeenkomst werd praktische informatie verstrekt over de ondersteuning die mensen met een

visuele beperking kunnen verwachten tijdens het stemproces.

Een van de belangrijkste punten van discussie was de beschikbaarheid van stembiljetten in

braille. Sabitrie Gangapersad, voorzitter van de commissie, wees erop dat braille internationaal

steeds minder wordt gebruikt vanwege de hoge kosten en het feit dat niet alle blinden ermee

vertrouwd zijn. In plaats daarvan wordt overwogen om moderne alternatieven zoals audio-

ondersteuning te introduceren, hoewel deze opties voor de komende verkiezingen op 25 mei nog

niet beschikbaar zullen zijn.

Gangapersad benadrukte dat volgens het Kiesbesluit blinden of slechtzienden met een begeleider

naar het stemlokaal moeten komen. Daarnaast zal een plaatsvervangend lid van het stembureau,

onder toezicht van de begeleider, het stembiljet invullen volgens de wensen van de kiezer.

Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezigen ook de gelegenheid om kennis te maken met

specimen-stembiljetten voor de DNA- en RR-verkiezingen, zodat zij vertrouwd konden raken

met het formaat.