DNA presenteert boekwerk met hoogtepunten zittingsperiode 2020-2025

De Nationale Assemblée (DNA) heeft een boekwerk gepresenteerd waarin de belangrijkste

prestaties, wetgevende initiatieven en parlementaire hoogtepunten van de zittingsperiode 2020-

2025 zijn vastgelegd. De publicatie biedt een overzicht van vijf jaar parlementair werk en dient

als naslagwerk voor beleidsmakers, burgers en toekomstige generaties.

Het boek is samengesteld door een interne commissie onder leiding van substituut-griffier

Agatha Ramdass. Tijdens de presentatie gaf zij een samenvatting van de inhoud, die de

kernactiviteiten van DNA in de afgelopen termijn belicht.

Vicevoorzitter Dew Sharman noemde het boek een belangrijk historisch document. “Het vormt

een compleet en feitelijk overzicht van ons werk als parlement. In een uitdagende periode is het

ons gelukt om als team samen te werken en 105 wetten aan te nemen. Daar mogen we trots op

zijn,” aldus Sharman. Hij benadrukte ook het belang van kennisgroei binnen het DNA-personeel

voor de toekomstige ontwikkeling van het instituut.

DNA-voorzitter Marinus Bee onderstreepte het belang van interne deskundigheid. “Het was een

bewuste keuze om dit boek intern te laten samenstellen, zonder externe consultants. Ik wilde dit

project afronden tijdens mijn voorzitterschap en ben trots dat dit is gelukt dankzij de

professionele inzet van onze medewerkers,” zei Bee.

Samen met griffier Ruth de Windt sprak hij zijn waardering uit voor het team dat heeft

meegewerkt aan de totstandkoming van de publicatie. De samenwerking binnen het parlement

wordt in het boek weerspiegeld als een voorbeeld van transparantie en verantwoordingsplicht.

De presentatie van het boek benadrukt de toewijding van DNA om het parlementaire proces

helder te documenteren en beschikbaar te stellen voor het publiek. Met dit initiatief toont het

parlement zijn betrokkenheid bij openheid en structurele verantwoording.