Geen school op 26 mei na verkiezingen, bevestigt minister Ori

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft bevestigd dat op dinsdag 26

mei geen school zal zijn, één dag na de algemene verkiezingen in Suriname.

De reden hiervoor is dat veel schoolgebouwen worden gebruikt als stembureau, en tal van

leerkrachten optreden als stembureauleden of -medewerkers. Na afloop van het stemproces

moeten niet alleen de stemmen worden geteld, maar moet ook het schoolgebouw weer worden

opgeruimd en in orde gebracht voor regulier gebruik.

Het besluit geldt voor alle onderwijsniveaus en -types in het hele land.

Volgens minister Ori is het belangrijk dat scholen op een ordentelijke manier worden

overgedragen na hun functie als stemlocatie. “Rust en ruimte voor een goede afronding van het

verkiezingsproces zijn noodzakelijk,” aldus de bewindsman