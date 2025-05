Suriname en Nederland bekrachtigen verdere samenwerking archieven: nieuwe scannervoor digitalisering NAS

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) en het Nationaal Archief Nederland hebben op dinsdag

14 mei een nieuw Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend, waarmee de

samenwerking op het gebied van archiefbeheer en erfgoedbehoud wordt voortgezet tot 2028. De

ondertekening vond plaats tijdens een feestelijke ceremonie in Paramaribo, waarbij het

Surinaamse archief ook een moderne scanner in ontvangst nam.

De plechtigheid werd bijgewoond door de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Walter

Oostelbos. De MoU werd formeel ondertekend door Nasier Eskak, directeur van het Surinaamse

ministerie van Binnenlandse Zaken, en Afelonne Doek, Algemeen Rijksarchivaris en directeur

van het Nationaal Archief Nederland.

De overhandiging van de scanner maakt deel uit van het programma Internationale

Erfgoedsamenwerking, dat duurzame banden en kennisuitwisseling stimuleert tussen

erfgoedinstellingen wereldwijd. Bij de ceremonie waren onder anderen ook programma-

coördinator Johan van Langen, nationaal archivaris van Suriname Rita Tjien Fooh, en NAS-

onderhoofd Audrey Hofwijks-Koenders aanwezig.

Digitalisering en erfgoedbescherming

De schenking van de scanner wordt gezien als een belangrijke stap in het digitaliseringsproces

van het Surinaamse archiefmateriaal. “Met deze apparatuur kunnen wij waardevolle documenten

op een veilige manier digitaliseren en beschikbaar stellen aan toekomstige generaties,”

verklaarde Rita Tjien Fooh. Ze benadrukte tevens dat de jarenlange samenwerking met

Nederland van groot belang is voor het behoud en de toegankelijkheid van het gedeelde cultureel

erfgoed van beide landen.

De bijeenkomst werd afgesloten met woorden van dank en waardering. De vernieuwde

samenwerking en de schenking van de scanner markeren een belangrijke stap in de verdere

professionalisering van het archiefwezen in Suriname, met bijzondere aandacht voor

duurzaamheid, toegankelijkheid en erfgoedbehoud.