Hassankhan: “Verkiezingen gaan normaal door, er is geen reden tot ongerustheid”

Onderminister van Binnenlandse Zaken, Maurits Hassankhan, heeft tijdens een persmoment

benadrukt dat de verkiezingen zoals gepland zullen doorgaan. Hij reageerde daarmee op zorgen

en geruchten in de samenleving over een mogelijk uitstel, mede ingegeven door het hoge aantal

afmeldingen van getrainde stembureauleden.

“De verkiezingen gaan normaal door. Er zijn geen aanwijzingen waarom dat niet zou gebeuren,”

stelde Hassankhan resoluut. Hij gaf aan dat het ministerie volledig is voorbereid op de

verkiezingsdag, die gepland staat voor aanstaande zondag.

Volgens de onderminister zijn er inmiddels voldoende mensen beschikbaar om ingezet te worden

op de stembureaus. “Er is geen reden tot ongerustheid meer,” aldus Hassankhan. Indien het

tekort aan stembureauleden was blijven bestaan, zou het ministerie hebben overwogen om met

zeven in plaats van tien leden per bureau te werken. “Dat is een alternatieve aanpak die we voor

toekomstige verkiezingen kunnen overwegen.”

Hij benadrukte dat het ministerie handelt binnen de wettelijke kaders van de Kiesregeling en het

Kiesbesluit. “We wijken niet af van de wet,” aldus de onderminister. Tegelijkertijd gaf hij aan dat

er op termijn gekeken kan worden naar mogelijke wetswijzigingen als blijkt dat het werven van

voldoende stembureauleden structureel een uitdaging vormt.

Hassankhan sloot zijn verklaring af met de mededeling dat er geen sprake is van een

noodsituatie. “Als de realiteit verandert, moet de wet mogelijk meebewegen. Maar voor nu zijn

we klaar voor de verkiezingen.”