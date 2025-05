Fietstocht met Chan trekt 1.700 deelnemers ondanks tekort aan fietsen

VHP-voorzitter en president Chan Santokhi kijkt tevreden terug op de massale opkomst bij de

‘Fietstocht met Chan’ van zaterdagochtend in Paramaribo-Zuid. Ruim 1.700 mensen fietsten

met hem mee, hoewel er zich meer dan 2.500 personen voor het evenement hadden

geregistreerd. Door een tekort aan fietsen kon niet iedereen deelnemen.

Drukte bij de startlocatie

Al vroeg in de ochtend was het een drukte van belang bij De Olifant, het partijcentrum van de

VHP, waar deelnemers hun fietsen moesten ophalen. Bij de ingang ontstond er enige chaos

toen mensen toegang probeerden te krijgen tot het terrein. Dankzij kordaat optreden van de

organisatie werd de situatie snel onder controle gebracht. Alleen geregistreerde deelnemers

mochten naar binnen om hun fiets in ontvangst te nemen.

Tekort aan rijwielen door eerdere uitgiftes

Volgens Santokhi waren er in totaal 2.000 mountainbikes beschikbaar gesteld door sponsors,

wier namen niet bekend zijn gemaakt. Een deel van deze fietsen was echter al eerder

uitgedeeld tijdens andere partijactiviteiten, waardoor er bij aanvang van de tocht onvoldoende

fietsen overbleven voor alle geregistreerden.

Tocht met gebreken, maar goede sfeer

De fietstocht kende ondanks de technische mankementen aan sommige fietsen—zoals defecte

remmen, losse sturen en versleten kettingen—een positieve sfeer. “Al fietsend gaan we naar 25

mei. Al fietsend gaan we de overwinning halen,” sprak Santokhi enthousiast bij de start van het

evenement. Een aantal deelnemers moest onderweg echter afhaken vanwege de defecten.

Fiets als campagneboodschap

Na afloop verzamelden zich nog tientallen mensen, onder wie veel kinderen, bij De Olifant in de

hoop alsnog een fiets te bemachtigen. Santokhi verklaarde dat er geen fietsen meer

beschikbaar waren, maar stelde voor dat mensen die hun fiets niet nodig hebben, deze afstaan

aan kinderen. Zelf gaf hij direct het goede voorbeeld door zijn eigen fiets aan een kind te

schenken.

De fietstocht past in de bredere verkiezingscampagne van de VHP, waarin sport, solidariteit en

zichtbaarheid centraal staan. De partij hoopt hiermee het electoraat in beweging te brengen

richting de verkiezingen van 25 mei.