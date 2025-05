Gebrek aan Masteropleiding Biologie remt opleiding Aquatische Specialisten in Suriname

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) is momenteel niet in staat om te

voldoen aan de groeiende vraag naar ecologische en aquatische biologen vanuit onder meer

Staatsolie NV en de mijnbouwsector. De oorzaak ligt in het ontbreken van een gespecialiseerde

masteropleiding na de bacheloropleiding Biologie.

Volgens Kenneth Wan Tong You, richtingscoördinator van de Biologieopleiding en assistent-

onderzoeker van professor Jan Mol, heeft vooral Staatsolie dringend behoefte aan biologen die

gespecialiseerd zijn in mariene ecosystemen en broedgebieden. “Suriname bevindt zich in een

cruciale fase. Staatsolie is volop actief in offshoregebieden waar weinig ecologisch onderzoek is

gedaan. Lokale expertise is essentieel voor duurzaam beheer, maar die ontbreekt momenteel.”

Buitenlandse hulp en gemiste kansen

Ook de mijnbouwsector heeft behoefte aan milieu-experts, met name voor het in kaart brengen

van de effecten van chemische stoffen op ecosystemen. Wan Tong You merkt op dat bedrijven nu

moeten terugvallen op buitenlandse specialisten omdat Suriname zelf onvoldoende

gekwalificeerde professionals kan leveren. “Er gebeuren bijvoorbeeld dingen rond het Afobaka

stuwmeer waar nauwelijks onderzoek naar wordt gedaan, terwijl dat dringend nodig is.”

De situatie wordt nijpender nu de milieuproblematiek in de mijnbouw steeds complexer wordt.

“Naast het bekende kwikgebruik zien we nu ook cyanide en caustic soda in gebruik, stoffen die

ernstige schade kunnen toebrengen aan waterpiramides en biodiversiteit,” aldus Wan Tong You.

Hoewel het gebruik van kwik sinds 2010 verboden is, blijft het onder kleinschalige gouddelvers

wijdverbreid.

Pleidooi voor masteropleiding en laboratorium

Een oplossing ligt volgens hem in de oprichting van een masteropleiding Biologie met een

nadruk op aquatische ecologie. “Zonder een master kunnen studenten geen diepgaand

wetenschappelijk onderzoek verrichten. Staatsolie heeft al gepleit voor een dergelijke opleiding,

en wij hebben een spoedplan klaar liggen.”

Toch ontbreekt de noodzakelijke steun binnen de universiteit zelf. “Sommige faculteiten werken

elkaar tegen. Er wordt met twee maten gemeten. Sommige richtingen worden voorgetrokken,

terwijl andere, zoals de onze, onvoldoende ondersteuning krijgen,” klaagt de onderzoeker.

Daarnaast pleit hij voor de oprichting van een gespecialiseerd aquatisch ecologisch laboratorium,

iets waar al jaren om wordt gevraagd. “Zonder zo’n lab kunnen studenten geen veldonderzoek

doen van hoge kwaliteit. Het is een investering, maar wel één die noodzakelijk is voor de

toekomst van ons milieu en de ontwikkeling van lokale kennis.”

Toekomst

Wan Tong You besluit met een dringende oproep aan beleidsmakers en de universiteit: “De vraag

vanuit het werkveld is er, de studenten zijn er, maar de infrastructuur en faciliteiten ontbreken.

Als Suriname écht duurzaam wil omgaan met haar natuurlijke hulpbronnen, moeten we nú

investeren in kennisontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.