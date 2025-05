Bronto Somohardjo nieuwe politiek leider van PL: “Geen leider, maar dienaar van hetvolk”

In een emotioneel moment op het Kofidjompo-veld in Lelydorp heeft Paul Somohardjo

zondagavond het politiek leiderschap van de Pertjajah Luhur (PL) overgedragen aan zijn zoon

Bronto Somohardjo. “De deuren zijn geopend. Nu is het zijn taak om het volk te leiden naar

Kanaän,” sprak Paul, die jarenlang het gezicht van de partij was.

Bronto Somohardjo, al maanden zichtbaar actief als lijsttrekker van de partij, nam de fakkel over

met een duidelijke boodschap: hij wil geen leider zijn die boven het volk staat, maar een dienaar

die het volk dient. De overdracht markeert volgens hem niet alleen een machtswisseling binnen

de partij, maar ook het begin van een nieuwe politieke cultuur in Suriname.

“Wij staan niet aan het begin van een campagne, maar aan het begin van een andere manier van

besturen,” stelde Bronto. “Een stem op de PL is nu meer dan ooit een stem voor eerlijk

leiderschap en rechtvaardigheid.”

Tijdens zijn toespraak haalde hij ook uit naar de huidige regeringscoalitie, waaruit de PL zich

heeft teruggetrokken. Reden hiervoor zijn volgens hem de toegenomen discriminatie, het

optreden van een ‘elitepolitie’ en aanhoudende corruptie. Hij bekritiseerde wat hij noemt “met

twee maten meten”, vooral ten aanzien van ministers die een sterke gelijkenis vertonen met de

president.

Bronto merkte ook op dat de VHP tijdens haar slotmassameeting Marciano Dasai als kandidaat-

vicepresident naar voren zal schuiven, met als doel stemmen te winnen binnen de Javaanse

gemeenschap. De PL-leider riep kiezers op om zich op 25 mei uit te spreken vóór een

koerswijziging en vóór transparant bestuur.

Met de overdracht van het leiderschap tijdens de slotmassameeting van de PL werd een nieuw

hoofdstuk ingeluid voor de partij én mogelijk voor de Surinaamse politiek.