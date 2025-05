Geen tweede opiniepeiling van LC Media: “Hevige kritiek heeft motivatie weggenomen”

Carlos Durham van LC Media en Maurice de Hond van het Nederlandse onderzoeksbureau

Viewture hebben besloten af te zien van een tweede opiniepeiling in aanloop naar de

verkiezingen. Volgens Durham komt zijn beslissing vooral voort uit de persoonlijke aanvallen en

beschuldigingen die hij na de eerste peiling ontving.

Volgens Durham is er bovendien geen aanleiding voor een nieuwe peiling, aangezien de politieke

situatie sindsdien nauwelijks veranderd is. “De cijfers zouden vrijwel identiek zijn. Er is niets

wezenlijks verschoven,” aldus de onderzoeker.

Durham refereert aan de peiling van 2015 die hij samen met De Hond uitvoerde. Die

voorspelling bleek toen nagenoeg correct, terwijl andere peilers er fors naast zaten. De huidige

kritiek, met name afkomstig van andere peilers, noemt hij ongegrond. “Laat zij die kritiek

leveren dan zelf een peiling houden,” zegt hij. Wat hem echter het meest heeft geraakt, is dat niet

alleen zijn werk werd aangevallen, maar ook zijn privéleven onderwerp van discussie werd.

Hij benadrukt dat de peiling op eigen initiatief en zonder financiële vergoeding is uitgevoerd. “Ik

wilde simpelweg inzicht krijgen in de politieke verhoudingen en heb De Hond bereid gevonden

om mee te doen. Niemand heeft ons betaald – noch de NDP in 2015, noch de VHP nu. Dat zijn

lasterlijke verdachtmakingen.”

De scherpe toon van het publieke debat heeft voor Durham de motivatie weggenomen om verder

te peilen. “Over een paar dagen weten we het resultaat. Ik denk dat het weinig zal afwijken van

wat wij eerder al hebben vastgesteld. Laat de betweters hun eigen werk maar doen,” besluit hij.