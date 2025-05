Surinaamse zorgprofessionals getraind in kinderreanimatie en acute zorg

Op uitnodiging van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid hebben tien Nederlandse

instructeurs van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SHK) afgelopen week intensieve

trainingen verzorgd in Lalla Rookh. Meer dan 70 Surinaamse zorgprofessionals werden

bijgeschoold in levensreddende technieken voor pasgeborenen en ernstig zieke kinderen.

De trainingsweek richtte zich op specialistische reanimatie- en opvangprotocollen voor kinderen,

met nadruk op zowel theorie als praktijk. In totaal 23 zorgprofessionals – waaronder

kinderartsen, urgentieartsen, anesthesiologen en gynaecologen – hebben met succes de Newborn

Life Support (NLS) cursus afgerond. Deze training richt zich op de eerste opvang en behandeling

van pasgeborenen. Onder de deelnemers bevond zich ook Denice Dipasentana, verkozen tot

AZP-verpleegkundige van het jaar 2025.

Daarnaast namen 24 artsen uit verschillende ziekenhuizen in Paramaribo deel aan de Advanced

Pediatric Life Support cursus, die zich toespitst op kinderreanimatie en acute zorg bij ernstig

zieke of zwaargewonde kinderen. Voor 48 verpleegkundigen werd de Pediatric Basic Life

Support training verzorgd, waarmee zij basale vaardigheden in kinderreanimatie opdeden.

Opleiding tot Lokale Instructeurs

Een belangrijk doel van deze onderwijsmissie was het bevorderen van structurele en duurzame

kennisoverdracht binnen Suriname. Zes lokale medisch specialisten werden opgeleid via de

Generic Instructor Course (GIC), een intensief didactisch programma dat hen in staat stelt om in

de toekomst zelfstandig de NLS-training te verzorgen.

Volgens Roel Bakx, voorzitter van de SHK, is de missie zeer succesvol verlopen. “Het was een

intensieve maar zeer waardevolle week. We zijn onder de indruk van het enthousiasme en de

inzet van de deelnemers. De samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid was

uitstekend en we hopen dat de NLS-cursus structureel ingebed wordt in de Surinaamse

gezondheidszorg.”

Met deze stap wil Suriname de kwaliteit van acute kindergeneeskundige zorg verder versterken

en de overlevingskansen van ernstig zieke kinderen vergroten.