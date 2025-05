Braziliaanse vogelgriepuitbraak treft kippenindustrie en exportmarkten

De Braziliaanse autoriteiten hebben de hygiënemaatregelen aangescherpt nadat op een

commerciële kippenboerderij in de deelstaat Rio Grande do Sul een eerste geval van

hoogpathogene vogelgriep is vastgesteld. De uitbraak heeft direct geleid tot handelsbeperkingen

door belangrijke exportmarkten, waaronder China, de Europese Unie, Mexico en Argentinië.

Brazilië, ’s werelds grootste exporteur van kippenvlees, ziet de besmetting in de stad Montenegro

– nabij Porto Alegre – als een ernstige bedreiging voor zowel de volksgezondheid als de

economie. Federale en regionale overheden zetten alles op alles om verdere verspreiding van het

virus te voorkomen.

Grote verliezen en vernietiging van eieren

Volgens het Braziliaanse ministerie van Landbouw zijn eieren van de getroffen boerderij

verspreid naar andere staten, waaronder Minas Gerais en Paraná. Minas Gerais reageerde snel en

vernietigde dit weekend 450 ton eieren. In Rio Grande do Sul werd nog eens 1,7 miljoen eieren

vernietigd om verdere besmetting tegen te gaan.

Op de besmette boerderij, beheerd door Vibra Foods – een bedrijf met steun van het

Amerikaanse Tyson Foods – zijn ongeveer 15.000 vogels gestorven aan het virus. Preventief zijn

nog eens 2.000 kippen geruimd. Besmet afval werd ter plaatse verbrand en begraven.

Strenge maatregelen op lokaal niveau

Kippenboeren in de regio, zoals Celso Zweibricker uit Montenegro, nemen het zekere voor het

onzekere. Hij heeft zijn erf afgesloten en laat alleen leveranciers toe die voldoen aan strikte

hygiëneregels. “We willen niemand binnenlaten,” zegt hij resoluut.

De overheid heeft inmiddels een taskforce opgericht. Binnen een straal van 10 kilometer rond de

besmettingshaard zijn al 524 locaties gecontroleerd. Zeven desinfectieposten worden opgezet in

samenwerking met de militaire politie om passerende voertuigen grondig te reinigen.

Op een nabijgelegen hobbyboerderij is ook een eend getest op mogelijke besmetting. De

resultaten worden nog geanalyseerd, meldt Rosane Collares, directeur diergezondheid van de

landbouwafdeling in Rio Grande do Sul. “Ons doel is om deze uitbraak snel onder controle te

krijgen en zo snel mogelijk terug te keren naar normaal.”

Internationale impact

De vogelgriepepidemie, die wereldwijd sinds 2022 heerst, heeft al geleid tot de dood van

miljoenen vogels en verspreidt zich inmiddels ook naar andere sectoren, zoals

melkveehouderijen. Vanwege de centrale rol van Brazilië in de wereldwijde voedselvoorziening,

wordt de situatie nauwlettend gevolgd door internationale instanties en handelspartners.