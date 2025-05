Jonge vrouw raakt gewond door schotwond: dacht dat vuurwapen speelgoed was

Een 22-jarige vrouw heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag gemeld bij de

Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo met een schotwond in haar

linkerschouder. Volgens haar verklaring ging het schot per ongeluk af toen zij dacht een

speelgoedwapen vast te houden.

De jonge vrouw vertelde aan de politie dat ze het wapen in haar woning in Paramaribo had

gevonden en uit nieuwsgierigheid had opgepakt. Op dat moment ging het vuurwapen plotseling

af. De kogel drong haar schouder binnen en verliet het lichaam via een uitgangswond. Ze is

buiten levensgevaar en verkeert in stabiele toestand.

Bij onderzoek op de locatie van het incident trof de politie een Glock 9mm-vuistvuurwapen aan.

De vader van het slachtoffer verklaarde dat hij het vuurwapen tijdelijk in bewaring had genomen

voor een vriend. Het wapen was op dat moment neergelegd op een schoenenrek, met de intentie

het later veilig in een kast op te bergen.

De politie heeft het vuurwapen in beslag genomen en is een onderzoek gestart naar de herkomst

ervan en de exacte omstandigheden van het incident. Ook wordt bekeken of er sprake is van

nalatigheid of onwettig wapenbezit.