Guyana versterkt milieuwetgeving voor oliesector met nieuwe aansprakelijkheidswet

Het parlement van Guyana heeft vrijdagavond een baanbrekende wet aangenomen die strengere

eisen stelt aan bedrijven in de oliesector. De nieuwe wet maakt ondernemingen en andere

partijen voortaan aansprakelijk voor milieuschade door olielozingen, inclusief lekkages vanaf

schepen.

De wet, die met meerderheid van stemmen werd goedgekeurd, zal binnenkort worden

ondertekend door president Irfaan Ali. Ze verplicht oliemaatschappijen om financiële garanties te

bieden voor mogelijke schade aan het milieu, regelmatige inspecties en audits te ondergaan, en

bij geconstateerde problemen direct actie te ondernemen. Bedrijven die zich hier niet aan

houden, riskeren intrekking van hun vergunning voor olie-exploratie en -productie.

Snelle groei van Guyana’s oliesector

Guyana geldt momenteel als de snelst groeiende olieproducent van Latijns-Amerika. De

volledige productie vindt offshore plaats en staat onder toezicht van een consortium onder

leiding van ExxonMobil. Dit samenwerkingsverband omvat ook Hess Corporation uit de VS en

het Chinese staatsbedrijf CNOOC.

In het eerste kwartaal van 2025 produceerde het consortium gemiddeld 631.000 vaten olie per

dag, een stijging van 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De verwachting is dat de

productie dit jaar de grens van 900.000 vaten per dag zal overschrijden. Daarmee nestelt Guyana

zich stevig in de top vijf van olie-exporterende landen in de regio, naast Brazilië, Mexico,

Venezuela en Colombia.

Milieuverantwoordelijkheid en duurzaamheid

Met deze wetgeving wil de regering voorkomen dat de economische groei ten koste gaat van het

milieu. De wet volgt internationale standaarden op het gebied van duurzaamheid en verantwoord

ondernemen, waarbij de nadruk ligt op preventie en aansprakelijkheid.

Volgens de regering is het noodzakelijk om het regelgevend kader te versterken, gezien de snelle

expansie van de oliesector. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat milieubelangen voldoende

worden beschermd en dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen bij het voorkomen van

ecologische schade.