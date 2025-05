Steekpartij in Paramaribo: Man Zwaargewond na Conflict

Een conflict tussen twee mannen is woensdagavond geëscaleerd in een steekpartij, waarbij de

51-jarige B.W. zwaar gewond is geraakt. Het slachtoffer verkeert in kritieke toestand op de

Spoedeisende Hulp met een diepe steekwond in zijn buik.

Volgens eerste berichten kwam het slachtoffer zijn oude rivaal tegen aan de Rebostraat. Een

woordenwisseling tussen de twee liep al snel uit de hand. De verdachte reed vervolgens naar een

woning van een familielid aan de Constant Vredestraat, waarna B.W. hem achtervolgde.

Op de kruising van de Constant Vredestraat en de Narainastraat kwam het opnieuw tot een

confrontatie. Tijdens een worsteling haalde de verdachte een mes tevoorschijn en stak B.W. in de

linkerzijde van zijn buik. Direct daarna sprong de dader in een zwarte auto en verdween.

Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

De politie heeft een uitgebreide klopjacht gestart om de voortvluchtige verdachte op te sporen.