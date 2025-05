Bezorger beroofd tijdens pech: SRD 11.000 buitgemaakt aan Idoeweg

Een 23-jarige bezorger is woensdagavond het slachtoffer geworden van een gewelddadige

beroving terwijl hij met pech langs de Idoeweg, ter hoogte van de Aardbeienweg, stond. Twee

mannen op een bromfiets maakten misbruik van de kwetsbare situatie waarin de jongeman zich

bevond.

De bezorger was onderweg naar de Kasabaoloweg toen zijn brommer plotseling dienst weigerde

vanwege een losgeraakte ketting. Terwijl hij probeerde het probleem te verhelpen, stopte er een

bromfiets met een duorijder naast hem. Aanvankelijk leek het op hulp, maar het veranderde snel

in een bedreigende situatie.

De duorijder trok plotseling een dolkmes en eiste onder dreiging de tas van het slachtoffer. De

bezorger werd gedwongen deze af te staan, waarin zich onder andere een bedrag van SRD

11.000 bevond, evenals goederen die bestemd waren voor bezorging aan klanten.

Na de overval vluchtten de daders met hun buit. De bezorger raakte niet gewond, maar is

uiteraard flink geschrokken. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen of mensen met

informatie op om zich te melden.

De zaak onderstreept de risico’s waarmee bezorgers dagelijks geconfronteerd kunnen worden,

vooral wanneer zij alleen en kwetsbaar langs de weg staan.