Nieuwe lichting vaklieden klaar voor de arbeidsmarkt: zeven lassers behalen SAO-certificaat

Zeven cursisten van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) hebben met succes

de vaktraining Lassen Module-2 afgerond. Woensdag namen zij vol trots hun certificaat in

ontvangst, waarmee ze hun vakbekwaamheid officieel hebben bewezen. Eén van de deelnemers

wist zelfs zowel Module-1 als Module-2 binnen de eerste opleidingsperiode af te ronden — een

teken van bijzondere toewijding.

De opleiding werd mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van de Staatsolie Foundation. Als

extra stimulans ontvingen de geslaagden bij de uitreiking ook een pakket met persoonlijke

beschermingsmiddelen, om veilig aan de slag te kunnen in hun vakgebied.

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) prees de inzet

van de deelnemers en benadrukte het belang van praktijkgerichte opleidingen. “Projecten als

deze tonen aan dat samenwerking tussen overheid, opleidingsinstituten en het bedrijfsleven

cruciaal is voor de opbouw van een bekwame beroepsbevolking in Suriname,” aldus de minister.

Een aantal geslaagden is inmiddels al actief als zelfstandig lasser. Voor de overige cursisten zet

de SAO zich in om hen te koppelen aan bedrijven die op zoek zijn naar vakbekwame krachten.

Volgens Latota Baarh, projectleider bij de Staatsolie Foundation, vormt deze opleiding een

waardevolle investering in de toekomst. “Lassen is meer dan techniek – het is een middel tot

economische zelfstandigheid,” zei zij.

SAO-directeur Joyce Lapar, bestuurslid Madhoeri Moenesar en vakbondsvertegenwoordiger

Ronald Hooghart riepen de afgestudeerden op om hun vaardigheden actief in te zetten op de

arbeidsmarkt. “Grijp de kansen die je nu hebt, en lever een bijdrage aan de ontwikkeling van

Suriname,” klonk hun gezamenlijke boodschap.

De certificaatuitreiking symboliseert meer dan het afronden van een opleiding: het is een

belangrijke stap richting duurzame werkgelegenheid en economische zelfstandigheid. De

verwachting is dat de deelnemers hun kennis niet alleen zullen gebruiken voor persoonlijke

groei, maar ook om bij te dragen aan de opbouw van het land.