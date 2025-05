Natin opent gemoderniseerd ICT-lokaal met steun van India

Het Natuurtechnisch Instituut Suriname (Natin) heeft een volledig vernieuwd ICT-lokaal in

gebruik genomen. De ruimte is uitgerust met moderne computers en is een schenking van de

Indiase regering via het Quick Impact Projects Program.

Tijdens een feestelijke ceremonie op woensdag onthulden president Chan Santokhi en de Indiase

ambassadeur Subhash Gupta het naambord van het nieuwe lokaal. Als symbolisch gebaar plantte

de president een boom op het schoolterrein, als deel van het Indiase initiatief ‘Ek Ped Maa Ke

Naam’ van premier Narendra Modi.

President Santokhi sprak over het belang van deze investering voor de toekomst van Surinaamse

jongeren en de hechte vriendschapsband tussen Suriname en India. “Met deze moderne ICT-

faciliteit geven we studenten de tools in handen om zich te ontwikkelen tot de digitale

professionals van morgen,” aldus de president. Hij gaf ook aan dat het lokaal jongeren zal

voorbereiden op banen in onder meer de olie- en gassector, landbouw, toerisme, infrastructuur en

groene industrieën. “We werken aan een volledig digitale overheid,” zei Santokhi.

Ambassadeur Gupta benadrukte dat deze schenking het begin is van verdere samenwerking. “De

21e eeuw is de eeuw van informatie en technologie,” zei hij. Gupta kondigde tevens aan dat er

binnenkort een Center for Excellence in IT zal worden opgezet in Paramaribo.

Directeur van het Natin, Iwan Ganga, noemde de modernisering van groot belang voor zowel

studenten als docenten. “Met deze infrastructuur kunnen we onze studenten beter voorbereiden

op een toekomst in de ICT-sector. Ook onze docenten krijgen hiermee de tools om beter les te

geven,” aldus Ganga. De voorbereiding van dit project duurde twee jaar, en volgens hem zal het

een blijvende impact hebben op het onderwijs aan het instituut.

“Technologie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. We moeten mee met de tijd,”

besluit Ganga.