Laatste kans om oproepingskaart op te halen voor verkiezingen op 25 mei

De huis-aan-huisbezorging van de oproepingskaarten voor de verkiezingen van 25 mei 2025 is

inmiddels afgerond. Toch hebben sommige kiezers hun kaart nog niet ontvangen, ondanks dat de

colportageteams meerdere keren hebben geprobeerd deze persoonlijk af te leveren. Voor wie zijn

kaart nog mist, is er nu een alternatieve mogelijkheid om die alsnog op te halen.

Tijdens de bezorgcampagne gingen colportageteams — bestaande uit een colporteur en twee

politieke getuigen — langs bij kiezers thuis. Onder toezicht van controleurs werden de

oproepingskaarten overhandigd aan de kiezer of aan een meerderjarige huisgenoot, mits beide

zich konden identificeren. Indien een kaart na drie bezorgpogingen nog steeds niet kon worden

overhandigd, werd deze teruggebracht naar het districtscommissariaat.

Kiezers die hun oproepingskaart nog niet hebben ontvangen, kunnen deze van vandaag tot en

met woensdag 21 mei persoonlijk afhalen bij het districtscommissariaat of BO-kantoor van het

ressort waarin zij wonen. Hiervoor is een geldig Surinaams ID, paspoort of rijbewijs vereist, zo

meldt de commissie Voorlichting Verkiezingen.

Een voorbeeld hiervan is een burger uit het district Sipaliwini, die haar oproepingskaart

persoonlijk is gaan afhalen bij het bestuurskantoor Paramacca.

Mocht een kiezer op 25 mei nog steeds geen oproepingskaart hebben, dan kan men zich alsnog

melden bij het stembureau. De voorzitter van het stembureau kan dan, bij het tonen van een

geldig identiteitsbewijs, de oproepingskaart alsnog uitreiken.

Vanaf woensdag 14 mei is ook een online applicatie beschikbaar op de officiële website van het

Algemeen Secretariaat Verkiezingen, waarmee kiezers eenvoudig kunnen opzoeken in welk

stembureau zij moeten stemmen.