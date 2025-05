Zeven cursisten behalen certificaat voor lassen Module-2

Zeven cursisten hebben met succes de vaktraining Lassen Module-2 van de Stichting

Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) afgerond. Op woensdag 14 mei ontvingen zij hun

certificaat. Eerder dit jaar hadden zij reeds Lassen Module-1 met succes doorlopen.

De volledige financiering van beide modules werd mogelijk gemaakt door de Staatsolie

Foundation. Enkele deelnemers zijn reeds actief als lasser. De SAO zal zich inspannen om de

overige deelnemers te plaatsen bij bedrijven die eerder hebben aangegeven behoefte te hebben

aan vakbekwame lassers.

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) benadrukte

dat de deelnemers hebben bewezen in zichzelf te investeren. Hij wees op het belang van

praktijkgerichte beroepsopleidingen en was verheugd dat het project ook voorziet in

beschermingsmiddelen voor de cursisten.

Volgens de minister hebben de deelnemers met het succesvol afronden van Lassen Module-2 hun

vakkennis versterkt, wat een belangrijke bouwsteen is voor nationale ontwikkeling. Deze

ontwikkeling wordt gedragen door vakbekwame mensen die initiatief tonen en werk willen

verzetten, in plaats van te wachten op een baan bij de overheid.

Namens de Staatsolie Foundation zei projectleider Latoya Baarh dat dit traject een gerichte

investering is in de toekomst van de deelnemers en in de bredere ontwikkeling van Suriname. De

geslaagden werden ook toegesproken door SAO-directeur Joyce Lapar, Madhoeri Moenesar

(vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur) en Ronald Hooghart, vertegenwoordiger van de

vakbond bij de vakschool.